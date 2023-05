Salernitana, l'agente di Dia rivela: "Piace al Napoli"

NAPOLI - E' balzato agli onori delle cronache calcistiche per quel gol nel finale di Napoli-Salernitana che ha costretto la tifoseria partenopea a rimandare una festa Scudetto che, dopo il ko della Lazio e il gol di Olivera, sembra ormai imminente. Ma Boulaye Dia, attaccante della Salernitana di proprietà del Villareal, gol al Napoli a parte, si è già messo in luce con la maglia granata nel corso di questa stagione. E sul futuro del senegalese (con cittadinanza francese), l'agente Frederic Guerra ha sottolineato a Radio Kiss Kiss Napoli che "Ancora non si può dire quale sarà il futuro di Dia. La cosa importantè che per riscattare il ragazzo la Salernitana deve essere in Serie A e ancora non è fatta. Solo allora si parlerà di acquisto, di opzioni e di tutto il resto". Ma è chiaro come la buona annata di Dia non sia passata inosservata agli operatori di mercato. E, da quanto rivela Guerra, chissà che il calcio non riservi uno dei suoi intrecci di destini, con un Dia in maglia azzurra nel futuro: "A Giuntoli piace, ha estimatori anche in Inghilterra e Francia", ha sottolineato l'agente dell'attaccante.