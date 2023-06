Napoli, il futuro di Meret svelato dal suo procuratore

Il Napoli blinda la porta. Lo fa con Alex Meret che, salvo sorprese, resta al suo posto. Tra i pali della squadra campione d'Italia. La conferma arriva dal suo procuratore. Federico Pastorello è intervenuto a margine del Goldeb Noy 2023 e ha dichiarato: "Non mi aspetto grossi cambiamenti, penso rimarrà ancora a Napoli e nel caso parleremo con la società in caso di offerte, ma noi siamo tranquilli perché gioca nella squadra campione d'Italia che sarà in Champions e che ha preso un altro grande allenatore".