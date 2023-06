Chi è l'uomo del Psg che vorrebbe a tutti i costi Osimhen

Campos-Osimhen, qual è il loro rapporto

Lo scelse per sostituire il partente Pepé, ceduto all'Arsenal, una delle tante plusvalenze di un personaggio astuto e dalle grandi intuizioni. Campos conosce bene le qualità (anche umane) di Osimhen e per questo motivo sta cercando di capire quanto servirà per convincere De Laurentiis a cedere il suo bomber che ha il contratto in scadenza nel 2025 (e col quale si valuta anche il rinnovo biennale).

Osimhen-Psg, a che punto è la trattativa col Napoli

Dalla Francia hanno parlato di una richiesta da 180 milioni da parte del Napoli, in più bisogna considerare che su Osimhen, capocannoniere dell'ultimo campionato, ci sono altre big europee pronte a chiedere informazioni, molte sono in Premier League dove la disponibilità economica è notevole (vedi l'affare Tonali appena concluso dal Newcastle). Psg su Osimhen, garantisce Campos. Ma dipenderà tutto da De Laurentiis.