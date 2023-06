Napoli, l'ex intermediario di Lozano: "Futuro in Arabia? Ecco cosa farà"

“Mi ha sorpreso l’interesse di club arabi per Lozano anche perchè fino a qualche giorno fa in Messico giravano voci su squadre di Premier League e di Ligue 1. Credo che andare oggi in Arabia non sia una scelta giusta per Lozano, soprattutto perchè lui tra tre anni gioca il Mondiale in casa e quindi deve andare in un campionato in cui non perde competitività". A rivelarlo è stato Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Lozano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.