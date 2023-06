Napoli, ecco cosa ha chiesto Osimhen al suo agente dopo l'incontro con De Laurentiis

Victor Osimhen rappresenta ormai un tassello di assoluto pregio per il Napoli, ma anche uno snodo cruciale per quanto riguarda il mercato. In questo momento il capocannoniere della stagione di Serie A si gode le meritate vacanze a casa sua, in Nigeria, ma intanto il presidente Aurelio De Laurentiis è già al lavoro per programmare il suo futuro in azzurro (QUI IL PREZZO FISSATO PER LA SUA CESSIONE).