Napoli, l'indizio social di Maxime Lopez fa sperare i tifosi

Dopo un'ottima stagione con la maglia del Sassuolo , Maxime Lopez è al centro di diverse voci per un possibile trasferimento . L'ex Marsiglia ha voluto alimentare i dubbi sul suo futuro con una foto pubblicata sui propri social.

Napoli, Maxime Lopez lancia un indizio social

Il francese ha postato su Twitter una sua foto con la maglia del Sassuolo e l'emoji di un orologio. Quest'ultima è stata interpretata nei commenti come il simbolo di un'imminente trasferimento. In particolare i tifosi del Napoli si sono riversati in massa sul post, dando già quasi il benventuto al centrocampista. Maxime Lopez è stato infatti più volte accostato agli azzurri negli ultimi mesi.