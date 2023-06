Nandez al Napoli? Arriva l'annuncio del suo entourage

Con Ndombele di rientro al Tottenham e Demme che piace molto in Bundesliga , il Napoli valuta l'arrivo di almeno un altro centrocampista. Un nome che ritorna è quello di Naithan Nandez , anni 27, giocatore del Cagliari già in passato seguito dagli azzurri . Un nome che, a quanto pare, è nella lista di De Laurentiis . Ad annunciarlo è il suo entourage che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Nandez? Piace tanto al Napoli, ma per ora nessun'offerta ufficiale". Questo il laconico ma chiaro commento dei procuratori dell'uruguagio.

Nandez, dalle voci sull'addio alla promozione

Nandez è al Cagliari dal 2019, da anni si parla di un suo possibile trasferimento in una big, invece l'ex Boca è rimasto in Sardegna e quest'anno con 37 presenze complessive tra campionato e playoff ha contribuito alla promozione della sua squadra in Serie A. Ora sembra essere arrivato il momento del grande salto e il Napoli, a quanto pare, s'iscrive alla corsa per il centrocampista.