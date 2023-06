L'agente di Doekhi: "Il Napoli lo segue, è pronto al trasferimento"

Doekhi, l'apertura dell'agente all'ipotesi Napoli

L'agente dell'olandese, dunque, apre al Napoli, e racconta del punto di vista del suo assistito, della voglia del giocatore, nel caso, di provare un'esperienza in Italia: "C’è un club che lo vuole in Bundesliga e anche in Inghilterra c’è richiesta. Quando arriverà una proposta ufficiale sarà valutata. Con l’apertura del mercato valuteremo le offerte concrete. Se Doekhi si sentirebbe pronto a fare un passo in avanti nella sua carriera andando a Napoli? È pronto al 100% per un salto di qualità e per poter giocare in un club come il Napoli".