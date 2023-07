Napoli su Baniya? Il procuratore conferma l'offerta del club azzurro

Intervenuto nel corso di "Si gonfia la rete", Giovanni Bia ha parlato dell'interessamento del Napoli per Baniya. Il procuratore del difensore italiano, attualmente in forza al Karagumruk, si è espresso così: "Da quello che so io, il Napoli ha fatto un’offerta per Baniya al Fatih Karagümrük che ha rifiutato perché a queste cifre non si mettono neanche seduti. Non è da escludere che il Napoli rilanci, probabilmente un po’ di tempo se lo stanno prendendo anche loro. Fa parte dei giocatori che piacciono a Giuntoli, li prendi a poco e li rivendi a tanto".