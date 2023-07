Napoli, non solo Simeone: scelto un altro giocatore che "rovinò i piani"

Davide Faraoni, anni 31, esterno destro dell'Hellas Verona, è l'ultima idea per la difesa del Napoli. Un giocatore che piace come eventuale alternativa del capitano, Di Lorenzo, qualora Zanoli dovesse partire nuovamente in prestito (ma Garcia vuole conoscerlo prima in ritiro). Come Simeone, arrivato la scorsa estate, il Napoli punta un altro calciatore che ha legato il suo nome alle sorti recenti del club di De Laurentiis.