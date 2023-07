"Le Normand, Napoli pronto a pagare clausola: superate Juve e Barça"

Il Napoli supera Juve e Barcellona e mette la freccia per Robin Le Normand. La voce arriva dalla Spagna. La Nacion fa sapere che sul difensore della Real Sociedad è sfida tra i due club italiani, con la squadra di Garcia - che deve sostituire Kim che sta andando al Bayern - in vantaggio potendo offrire al giocatore la possibilità di giocare la Champions League. La Juve, per questo, è al momento fuori dalla contesa, dato che anche la Real Sociedad sarà in Champions il prossimo anno.