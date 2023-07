Rinnovo Osimhen, la priorità di De Laurentiis: cosa accade con l'agente

L'estate del Napoli continuerà a essere segnata da un importante punto interrogativo: Victor Osimhen resta o no? Quel che è certo, è che gli azzurri, in particolare il presidente Aurelio De Laurentiis, vogliono ripartire da lui. Dare continuità dopo l'annata vincente è il primo passo per un ciclo di successi, e sicuramente l'attaccante nigeriano rappresenta al meglio l'agonismo avuto dalla squadra per tutto il campionato di Serie A. Ecco perchè ADL vuole blindare Osimhen, offrendogli il rinnovo tramite il manager Roberto Calenda.