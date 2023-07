"Napoli, si insiste per Lo Celso: spunta nuova formula per chiudere"

Pressing costante del Napoli per Giovani Lo Celso, uno dei principali obiettivi per il centrocampo di Garcia. Dalla Spagna arrivano novità sulla trattativa col Tottenham per provare a trovare un'intesa. De Laurentiis spinge da tempo per il prestito secco per ripetere l'operazione Ndombele, chiusa proprio con gli Spurs un anno fa, ma ecco la novità: prestito con opzione di riscatto. Ne parla il Mundo Deportivo che svela anche la cifra massima che il Napoli sarebbe disposto a investire: 15 milioni.