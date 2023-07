"Ho chiamato l’agente di Zerbin, mi ha detto che non si muove da Napoli"

Alessio Zerbin piace al Frosinone ma al momento non si muove da Napoli. A rivelarlo è il direttore dell'area tecnica del club, Guido Angelozzi, che rivela un retroscena di mercato a Radio Crc: “Ho chiamato il procuratore di Zerbin e mi ha detto che non si muoverà da un grande club come il Napoli. Ha dimostrato di poter restare in azzurro, è un ragazzo favoloso".