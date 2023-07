Napoli, idea per la difesa dopo Kim: Kilman costa troppo, ecco Sutalo

Si chiama Josip Sutalo , è croato e medaglia di bronzo al Mondiale in Qatar. E soprattutto: è un nome interessante per il mercato del Napoli, per la difesa, per la sostituzione di Kim . La questione relativa a Kilman non si sblocca con il Wolverhampton, e così il team di mercato azzurro ha cominciato a valutare soluzioni alternative a quella che da mesi è la prima scelta. L'erede designato di Minjae . A proposito: «A Napoli ho vissuto un'annata fantastica coronata dalla vittoria dello scudetto e dal titolo di miglior difensore delle Serie A. I tifosi sono straordinari, li porterò sempre nel mio cuore», ha detto ieri il Mostro (sentimentale) in occasione della presentazione con il Bayern.

L'alternativa

E allora, il mercato. Non solo centrocampisti, non soltanto Osi e Zielinski: il difensore, il centrale, è una necessità creata dalla partenza di Kim, davvero un mostro - come da soprannome - nella stagione dello scudetto e delle grandi aspirazioni. Le aspettative sono ancora molto alte, la cessione condizionata dalla clausola non ha mica mortifcato le ambizioni del club, e dunque l'acquisto del suo erede è uno snodo cruciale del mercato del Napoli. Il numero uno della lista, l'obiettivo degli obiettivi, resta Max Kilman, 26 anni, giocatore inglese di origini ucraine che i Wolves valutano 40 milioni di euro. Qualcosina in più e non in meno: troppo, per i gusti di Adl. E così, idee. Storie alternative ma di valore, di livello: come Sutalo. Centrale di centonovanta centimetri e 23 anni che ha sfilato in Qatar, al Mondiale, e che appartiene alla Dinamo Zagabria. Vale tra i 15 e i 20 milioni, diciamo che la forbice è questa o comunque non si allontana troppo da questa. Ma il fatto è che quando si tratta si prova sempre a limare - com'è giusto che sia - e dunque si parla. Dialogo aperto. E fino a un attimo fa anche gli occhi della Fiorentina addosso: insomma, è un profilo che in Italia comincia a destare una certa attenzione.

La fascia

E ancora: altro nome considerato è quello di Maxence Lacroix, 23 anni, francese del Wolfsburg che l'area scout del Napoli conosce molto bene. Per quel che riguarda la fascia destra, cioè la casella di vice Di Lorenzo, la situazione è molto chiara: se alla fine Garcia darà il placet al prestito di Zanoli al Genoa, allora arriverà Davide Faraoni del Verona.