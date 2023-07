Napoli, ufficiale l'arrivo di Caprile: andrà in prestito all'Empoli

Il Napoli acquista dal Bari Elia Caprile , portiere classe 2001 reduce da una positiva stagione in Serie B. Il club di De Laurentiis ha ufficializzato l'acquisto del giovanissimo portiere specificando che Caprile giocherà con l'Empoli in prestito il prossimo anno.

Il Napoli annuncia Caprile: il portiere va ad Empoli

Ecco il comunicato ufficiale: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo defintivo le prestazioni sportive di Elia Caprile dalla SSC Bari. Il calciatore, in data odierna, è stato trasferito con la formula del prestito all’Empoli FC fino al 30 giugno 2024". Caprile ha raccolto 43 presenze nell'ultima stagione. Il Napoli non ha avuto dubbi a puntare sul portiere così come l'Empoli che lo ha scelto come erede di Vicario, passato al Tottenham. Il club di De Laurentiis seguirà i suoi progressi a distanza per la sua prima stagione in Serie A.