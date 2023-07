Rinnovo Osimhen, l'agente piomba in ritiro: previsto l'incontro con De Laurentiis 

Roberto Calenda è l’uomo del giorno, suo malgrado: perché se sei il manager di Osimhen e piombi improvvisamente - ma non inaspettatamente - in ritiro, è inevitabile finire in copertina. Argomento, manco a dirlo, il rinnovo del centravanti nigeriano, che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025 e una serie di pretendenti che potrebbero sbucare dalla penombra.