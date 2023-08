Napoli, per l'erede di Kim c'è un nome nuovo: arriva dal Brasile

INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Ma un giro in Brasile no? La patria del calcio, mica suggestioni: il senso della vita che sta dentro ad un pallone, in cui c’è l’allegria e pure la fantasia. Un salto in Brasile, si deve, dopo essere stati in giro per mezza Europa , perché pure laggiù crescono centrali difensivi di livello internazionale, giovani sui quali conviene puntare, idee da coltivare sperando di non inciampare in qualche asta: il cronometro va, sono due settimane esatte che Kim è diventato ufficialmente un calciatore del Bayern, e il Napoli ha aspettato, valutato, riflettuto a lungo, prima di orientarsi verso San Paolo, per provarci con Murillo Santiago Costa dos Santos (21), stellina del Corinthians , mancino, il talento emergente della più seducente scuola di calcio ch’esista, il migliore dell’ultimo Brasileirão. È una ipotesi, per il momento, e sta diventando una trattativa, perché intanto e altrove altre cose accadono: ma intanto, silenziosamente, qualcosa si muove.

Napoli, stop and go per Kilman

I fatti, separati dalle divagazioni, raccontano di un mese elettrico, consumato in apnea, attraversando la Manica per arrivare sino a Wolverhampton e provare a convincere Maximilian Kilman (26 anni) a dire sì: l’inglese di origine ucraine che viene dal futsal lo avrebbe anche fatto ma in sede, dove problemi economici non ne esistono, l’hanno sparata grossa, 40 milioni di sterline, più o meno 41 milioni di euro al cambio, ed è finita ancor prima di cominciare. Poi si sa come vanno certe trattative, rinascono non appena sembrano definitivamente sepolte, e una speranza è risorta, ma piccola, piccola, così.

I sondaggi per Le Normand, Danso e Mavropanos

Un viaggetto, con la testa, in Spagna, a San Sebastian, alla Real Sociedad, per scoprire che Robin Le Normand costa più o meno quanto Kilman, con tanto di clausola rescissoria a blindare il pacchetto; un approccio con il Lens, per accorgersi che Danso è vicinissimo al rinnovo, poi la virata su Mavropanos dello Stoccarda, ad un certo punto divenuto percorso praticabile alla «modica» cifra di 22 milioni: ma il mercato è perfido, è un inganno, e dal sì o da una volontà colta in dialoghi frettolosi, si è passati al ni e poi ad un quasi no, perché al calciatore hanno lasciato aperta la speranza di andarsene in Liga, Atletico Madrid o Real. Non c’è da stupirsi di situazioni del genere, che finiscono ormai per appartenere alla normalità.

Compare Murillo sulla lista del Napoli

È stato un bel tour, inevitabile, capita a chiunque di doversi sobbarcare decine e decine di telefonate per arrivare ad una soluzione equa, vantaggiosa e pure sostenibile in cui le qualità del calciatore si fondono con i costi, con le prospettive: è piaciuto, e piace, Sutalo, ma c’è forte l’Arsenal e c’era anche la Fiorentina; e poi è comparso magicamente Murillo, che ha appena 21 anni, che non ha i centimetri dei suoi antagonisti ma una esplosività che basta ed avanza, e poi appartiene a quella categoria - i saranno famosi - sui quali al Napoli piace credere. Nel listone ci finisce anche lui, il difensore del Corinthians sta al fianco di Kilman ormai, che ha riguadagnato posizioni e altre ne prenderebbe se il Wolverhampton rivedesse un pochino (o anche un po’ più di un pochino) le proprie posizioni. Però un brasiliano ci manca in una squadra multinazionale.