Danso rinnova e il Lens prende in giro il Napoli: cosa è successo

Lens contro Napoli per " colpa " di Danso

Gli azzurri avevano individuato in Danso uno dei possibili sostituti di Kim, e sembra che il Lens non l'abbia presa bene. Infatti nel video viene simulata una chat dove un "Cortigiano del sud Italia" manda messaggi d'amore al difensore. In questa conversazione Danso rifiuta e riceve dei cuori spezzati. Poi c'è un'animazione con uno stivale che calcia il telefono e poi l'annuncio del rinnovo con una frase quanto più esplicativa: "Non andrà dagli italiani".

La reazione dei tifosi napoletani

I tifosi napoletani sotto il post su Instagram non l'hanno presa bene. "Spero di beccarvi in Champions e darvi 3 palloni"; "Fiero di essere stato umiliato": questi alcuni dei commenti dei supporters azzurri