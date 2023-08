Napoli, ecco Cajuste. Visite per il nuovo centrocampista di Garcia

Il nuovo acquisto del Napoli, Jens Cajuste, è arrivato in questi minuti alla clinica Villa Stuart per effettuare le visite mediche precedenti alla firma del contratto con il club azzurro. Partito questa mattina da Reims, dopo uno scalo a Parigi, il centrocampista classe ‘99 è atterrato a Fiumicino alle ore 12.15 ed è stato accompagnato in clinica dal capo scouting della società, Maurizio Micheli. De Laurentiis e il ds Meluso hanno chiuso l’operazione per circa 12 milioni di euro.