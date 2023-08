"Gabri Veiga al Napoli, il Celta Vigo vuole chiudere in fretta"

Procede spedita la trattativa per l'acquisto di Gabri Veiga. Il Napoli ha individuato l'erede di Zielinski, diretto in Arabia Saudita, e ha già provato a chiudere l'affare, ma il Celta Vigo ha rifiutato un'offerta da 30 milioni dato che il club spagnolo si priverà del calciatore, talento classe 2002, solo se qualcuno coprirà la clausola da 40 milioni. Dalla Spagna arrivano ulteriori aggiornamenti sullo stato dell'operazione.

Gabri Veiga-Napoli, qual è la posizione del Celta Vigo?

Il quotidiano Marca, infatti, fa sapere che il Celta Vigo ha fretta: vuole che la questione si risolva subito, in un senso o nell'altro. Non potendo opporsi all'eventuale pagamento della clausola, gli spagnoli si augurano che il club di De Laurentiis possa tentare l'affondo decisivo quanto prima per avere poi tempo a disposizione per l'eventuale sostituto da individuare sul mercato.

Domenica il debutto in campionato: Gabri Veiga ci sarà?

Intanto, per le voci di mercato e per la sua condizione fisica non al top essendo arrivato più tardi in ritiro (esattamente il 25 luglio), Gabri Veiga potrebbe partire dalla panchina domenica per l'esordio di campionato contro l'Osasuna. Deciderà Benitez: c'è grande curiosità anche da Napoli. A meno che la trattativa non si concluda prima.