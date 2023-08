Napoli, il gesto di Cajuste fa impazzire i tifosi

INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Maglia numero 24: palleggio, veronica; e poi, dopo un po’, tiro e gol. Manco fosse Insigne. Napoli è suggestioni, semmai pure evocazioni, riti magici e speranze, che Jens Cajuste avvolge in un pomeriggio pieno di sé, del tweet per la firma, del debutto tra i suoi nuovi amici, ordinatamente in cerchio per farsi dare il cinque. Il calcio viene subito dopo essersi confessato secondo frasi di circostanza («sono felicissimo di essere qui») e per presentarsi a modo suo, con un’eleganza che gli appartiene e che mostra sotto gli occhi di mamma e papà che sono in tribuna. Giovedì 10 agosto, si fa in fretta a reclamare le stelle, per Cajuste è quello che serviva, il vice di Anguissa, che intanto passeggia a bordo campo, ha il suo da fare con il «Patini» che l’acclama e spera di esserci a Frosinone: per i miracoli, è necessario attrezzarsi.