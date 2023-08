Gabri Veiga a un passo dal Napoli: cosa manca per il sì

Gabri Veiga si avvicina al Napoli . Il talento del Celta Vigo, classe 2002, è il colpo che De Laurentiis sta pianificando per rinforzare il centrocampo. Si prova ad accelerare per chiudere e la trattativa è vicina alla conclusione. Esiste una clausola rescissoria da 40 milioni ma si può concludere l'affare senza coprirla del tutto. L’offerta iniziale, 28 milioni, è stata riveduta e corretta, a 30 più 5 di bonus si può pensare di diffondere la fumata bianca. Dettagli finali dell'operazione.

Gabri Veiga-Napoli, a che punto è la trattativa?

Cosa manca? L'accordo definitivo tra i club, anche perché l'intesa col giocatore già c'è: lo spagnolo ha detto sì al Napoli in tempi non sospetti e ora è in attesa dell'intesa che varrà come placet per il trasferimento. Il Napoli, con Veiga, andrà ad arricchire la trequarti con un giocatore di talento e fantasia autore di undici gol nell'ultimo campionato di Liga.