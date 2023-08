Napoli, Zielinski è pressato dall'Arabia ma riflette: la situazione

I giorni precedenti a quello che dovrebbe essere l'ormai definito arrivo di Gabri Veiga al Napoli sono pieni di controversie e situazioni confusionarie. Una su tutte riguarda un altro centrocampista: Piotr Zielinski , in uscita dal club azzurro. Il calciatore, pur viaggiando su binari paralleli rispetto a quello che potrebbe essere l'arrivo dello spagnolo, si trova indirettamente coinvolto in questa operazione. L'offerta dell' Al-Ahli per lui è ricca e consentirebbe al Napoli di fare cassa per agevolare il trasferimento di Veiga.

Napoli, Zielinski e l'offerta dell'Al-Ahli: la possibile scelta

Zielinski si trova nella tela del ragno tessa dal Napoli e da Gabri Veiga. Il centrocampista polacco, infatti, ha da tempo sul tavolo un'offerta da parte dell'Al-Ahli, che ha proposto agli azzurri 30 milioni di euro. Ma il suo contratto con la società di De Laurentiis è valido fino al 2024 e lui vorrebbe andare in scadenza. In ogni caso, il suo legame con Napoli è così forte da renderlo cosciente di poter essere la causa per far saltare la trattativa ormai definita con i sauditi, che darebbero così ad ADL i soldi per arrivare Gabri Veiga. Tutte le parti in causa si trovano in un tunnel e l'unico a poter guidarli verso la luce è Zielinski, per cui soldi e ragione vengono in secondo piano: la sua sarà una scelta di cuore.