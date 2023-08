"Napoli, lo Sporting Lisbona piomba su Zanoli: i dettagli"

Lo Sporting Lisbona ci prova per Zanoli

Zanoli vorrebbe avere maggiore spazio, ma non gli è garantito dal Napoli di Rudi Garcia. Proprio per questo, potrebbe evolversi il discorso relativo a una cessione, con lo Sporting Lisbona che sembra essere la maggiore pretendente per il calciatore nativo di Carpi. Secondo quanto riporta Record, infatti, lo formazione portoghese è alla disperata ricerca di un terzino destro ed è pronta a sfruttare la volontà di Zanoli di giocare di più per formulare un'offerta al Napoli.