Napoli, Zielinski firma per 3 anni con la clausola: la cifra

E così, Zielinski ha avuto il lieto fine da principe azzurro: voleva il Napoli, l’ha sempre voluto e anzi lo avrà ancora. Per altri tre anni: l’accordo per il rinnovo è raggiunto, tutto definito , con tanto di clausola rescissoria utile a blindare il club. L’annuncio sarà il prossimo passo ufficiale, ma la storia può già ritenersi chiusa: Piotr era in scadenza 2024 e ha vissuto un’estate tormentata, sospeso tra il purgatorio e l’inferno, l’aria dei fuori rosa (annusata per qualche giorno), le trattative con Adl e le offerte puntualmente rifiutate: prima la Lazio e poi l’Al-Ahli, Arabia Saudita . Con i suoi barili di petrodollari: tanti, tantissimi, 12 milioni a stagione per tre anni. E lui, no. Niente da fare: il sogno era continuare a giocare e a respirare Napoli. Il suo e di sua moglie Laura: così sarà. E tutti vissero felici e contenti. O quasi: Demme, altro uomo in scadenza 2024 com’era Zielinski e com’è ancora Lozano, è finito fuori rosa.

Zielinski, il Napoli e una scelta di vita

E allora, la vigilia della prima con lo scudetto. Splendida quella di Zielo: con in tasca un rinnovo triennale da (circa) 3 milioni più bonus a stagione soltanto da annunciare. Contratto nuovo di zecca al ribasso rispetto ai 4,8 milioni di ingaggio che avrebbe guadagnato per l’ultima stagione del precedente contratto, e neanche lontanamente paragonabile a quello da 12 milioni che avrebbe percepito in Arabia. Ma vuoi mettere la felicità? Quella di Zielinski è stata una scelta di vita, di amore. E oggi a Frosinone comincerà la sua ottava stagione da giocatore del Napoli. A 29 anni (ne compirà 30 il 20 maggio): aveva proprio voglia di difendere lo scudetto.

Il Napoli lascia a casa Demme

Molto diversa la vigilia di Diego Demme: a casa. A Napoli. Da fuori rosa: va in scadenza a giugno 2024 e a gennaio acquisirà lo status di svincolato, non ha trovato una nuova collocazione e nel frattempo è scivolato ai margini. L’Hertha Berlino lo vuole da mesi ma non è mai arrivato un accordo: per provarci ancora c’è tempo fi no alle 20 del primo settembre.