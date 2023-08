Napoli, è il giorno di Gabri Veiga: arriva in Italia. Offerta per Lozano

Gabri c'è. Lo ha detto ieri Rafa, il boss. L'allenatore che prima lo ha lasciato in panchina a San Sebastian, per l'ultima della sua esperienza con il Celta Vigo contro la Real Sociedad, e poi lo ha praticamente congedato. In conferenza, pubblicamente e ufficialmente: «Bisogna essere realisti: il trasferimento è molto vicino alla conclusione. Bisogna dirlo: Gabri Veiga è vicino alla cessione ». E diciamolo. «Ho parlato con lui e dal punto di vista mentale sarebbe stato rischioso schierarlo». Napoli e Celta sono allo scambio dei documenti, la fase finale di tutto l'iter che segue la definizione dell'accordo: un affare da 35 milioni più bonus (che a quanto pare comprendono anche il 5% della futura rivendita ). La storia, insomma, sarà annunciata a ore: Gabri arriverà in Italia già oggi , se il copione non cambierà all'improvviso per questioni prettamente burocratiche, e al massimo domani sarà sottoposto alle visite mediche a Villa Stuart . A Roma. Poi, raggiungerà la Filmauro per firmare il contratto quinquennale con i campioni d'Italia. E a 21 anni comincerà una nuova era. E alla storia del mercato di questa stagione passerà come il colpo più ricco della Serie A . Niente male. Per il resto, per completare il discorso del centrocampo, partirà l'asta per Gaetano : lo vogliono Frosinone, Empoli e Verona; e poi Bari, Samp e Parma. Si vedrà.

Napoli, Lozano tentato dall'Arabia

E si vedrà anche come succederà con Lozano. Gli arabi ormai appartengono ai giorni nostri e non c'è alba, non c'è tramonto in cui non spuntino lusinghe in questo calcio: Piotr Zielinski ha appena detto di no all'Al-Alhi che, senza perdersi di coraggio, avrebbe pensato ad altro, per esempio proprio a Lozano, per il quale sarebbe pronta un'offertona capace di rendere felice chiunque. Però queste sono le voci e poi esistono i fatti, che possono concretizzarsi o anche no in questa finestra che rimane aperta: i 32 milioni per el Chucky basterebbero ed avanzerebbero per appagare Aurelio De Laurentiis, ma bisognerà come sempre aspettare e, chiaramente verificare. Lozano è uno dei tormenti del Napoli, che sa di poter perdere il messicano a zero nella prossima estate ma spera, invece, che da Los Angeles, nel caso gli arabi spariscano, si ripresentino: il piano di Adl è pronto e, se si dovesse liberare la fascia di destra (o anche quella di sinistra), il Napoli tornerebbe a sollecitare una risposta dall'Eintracht Francoforte per Lindstrom (23), che ha tutto ciò che chiede un club deciso a guardare avanti. Nel progetto, ovviamente, è incluso Alessandro Zanoli (23 a ot-obre): niente Genoa e niente Sporting Lisbona, che ci ha provato e potrebbe riuscirci solo dinnanzi ad una proposta scioccante. Quella che attende anche Demme per uscire dal limbo: è finito fuori rosa, e chi l'avrebbe detto? Avendo un contratto in scadenza tra dodici mesi. In Germania gli estimatori non mancano, serviranno per liberarlo dalle catene.