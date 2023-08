Napoli, slitta l'arrivo di Gabri Veiga: il motivo

Cosa ha fatto slittare l'arrivo di Gabri Veiga?

Sembrava tutto già fatto, ma l'operazione è stata rallentata a causa delle provvigioni e i diritti d'immagine che devono essere ben definiti. Gabri Veiga scalpita per approdare in Italia, con l'entourage del calciatore che lavora per limare gli ultimi dettagli prima di un trasferimento che deve essere solo formalizzato.

