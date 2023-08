Napoli-Simakan, l'agente: "Ci sono stati contatti"

Napoli-Simakan, le parole dell'agente

Queste le sue parole ai microfoni di CalcioNapoli24Live: "Contatti col Napoli? Non posso rispondere, però c'è stato in passato qualche contatto. Il Napoli è un club importante che gli permetterebbe un ulteriore step per la sua carriera. Ci sono stati dei contatti in passato col Napoli e anche con l'Inter e il Milan. Lui è un difensore che può piacere, i contatti ci sono e sono anche frequenti. Per un difensore giocare in Italia è importante per la carriera, l'aspetto tattico è altamente formativo".

Simakan, il suo prezzo

Ma occhio al prezzo: "La sua valutazione è di 60 milioni di euro. Poi dipende dal club che intavola la trattativa: un top team dalla Francia si è presentat dal Lipsia. La valutazione oscilla da 40 milioni fino ai 60".