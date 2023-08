Clamoroso Gabri Veiga, Napoli beffato: è a un passo dall'Al-Ahli

NAPOLI - Clamorosa beffa per il Napoli. De Laurentiis ha provato a sbloccare la trattativa con l’agente di Gabri Veiga, Pini Zahavi, fino a ieri, ma gli ostacoli contrattuali relativi ai diritti d’immagine e alle commissioni sono risultati insormontabili. Tra l’altro, Garcia non sembra troppo convinto di puntare sul giocatore. E così, in questa situazione di stallo è spuntato l’Al-Ahli.