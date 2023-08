"Napoli, fatta per Lindstrom": l'annuncio dalla Germania

Napoli, la Bild annuncia: "Lindstrom in Italia in serata"

Secondo il quotidiano tedesco la richiesta dell'Eintracht per il cartellino era di 35 milioni di euro, ma le cifre dell'accordo con il Napoli non sono ancora trapelate. Lindstrom dovrebbe comunque già essere in viaggio verso l'Italia per le visite mediche e la firma con gli azzurri. Nel pomeriggio l'esterno era rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro il Mainz.