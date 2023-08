Il Napoli si gode Lindstrom, ma non è il primo danese azzurro

Manca solo la firma, ma Lindstrom si può già definire un nuovo calciatore del Napoli . Il calciatore questa mattina è stato a Villa Stuart per le visite mediche di rito , prima di legarsi al club di De Laurentiis per i prossimi cinque anni dopo aver lasciato l'Eintracht Francoforte.

Chi è stato il primo danese del Napoli?

Lindstrom sarà il secondo danese che vestirà la maglia del Napoli. Chi è stato il primo? Si tratta di Harald Nielsen, attaccante che ha giocato negli anni sessanta e che in Italia ha militato con Bologna, Inter, Napoli e Sampdoria. In azzurro ha totalizzato 10 presenze nella stagione 1968/1969, mettendo a segno due reti. Ha scritto al storia del Bologna grazie allo storico scudetto conquistato nel 1964, realizzando un totale di 26 marcature in tutte le competizioni e vincendo la classifica capocannonieri del campionato di Serie A. Nielsen è scomparso nel 2015.