Lozano si allena a parte in attesa del PSV: il punto sulla questione stipendi

Con l'arrivo di Lindstrom a centrocampo, il mercato del Napoli in entrata sembra essersi chiuso così. Occhi puntati dunque su quello in uscita, con Lozano e Demme i nomi che da tempo sono sulla lista delle cessioni. Intanto i due continuano ad allensari a parte.

Napoli, la situazione di Lozano

Tra Hirving Lozano e il ritorno al PSV c'è solo la questione stipendi di mezzo: il Napoli vuole che rinunci alle ultime mensilità dello stipendio, ma il giocator non vuole. Il messicano era convinto che già mercoledì sarebbe partito per l'Olanda, ha tutto il trasloco pronto, ma questa situazione gli ha impedito ancora di partire e firmare. Comunque c'è ancora tempo per venirsi incontro.