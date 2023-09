NAPOLI - Ci è voluto l'ultimo giorno utile di calciomercato per risolvere la lunga trattativa che ha portato Hirving Lozano in Olanda. Nei pressi del triplice fischio del calciomercato estivo, il Napoli, tramite il proprio sito web, ha annunciato ufficialmente "di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Hirving Rodrigo Lozano Bahena al PSV Eindhoven". L'ormai ex azzurro è arrivato nella giornata di oggi ad Eindhoven, dove militerà con la maglia numero 27.