Napoli, sirene dall'estero per Demme: chi lo vuole e dove potrebbe giocare

Napoli, i numeri di Demme nell'ultima stagione

Diego Demme cerca una chance per rilanciarsi dopo essere arrivato in Italia nell'estate del 2020, ceduto dal Lipsia al club azzurro per poco più di dieci milioni di euro. Il contratto di Demme scadrà il prossimo 30 giugno e, dunque, le condizioni per un trasferimento vantaggioso per il Fenerbahce ci sono tutte. Nella scorsa stagione Demme si è laureato campione giocando solo sette partite di cui cinque da subentrante. Appena centoquarantadue i minuti totalizzati in campo.