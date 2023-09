Napoli, senti il capitano del Celta: "Gabri Veiga? Eravamo convinti andasse in un top club"

Gabri Veiga all'Al Ahli ha sorpreso il Napoli: l'accordo tra lo spagnolo e il club arabo ha cambiato le dinamiche del mercato azzurro con il talento ex Celta che sembrava vicinissimo. Ha parlato di questa scelta Iago Aspas, suo storico compagno, attaccante e capitano del Celta Vigo, sorpreso per la decisione del giocatore di trasferirsi nella Saudi Pro League: "Sono cose che accadono nel mondo del calcio. So che la gente si aspettava un altro trasferimento, il passaggio in un club d'èlite, ma la famiglia e il ragazzo hanno creduto che la cosa migliore fosse andare in Arabia".