Thauvin, l'intermediario svela il retroscena: "Il Napoli lo voleva"

Florian Thauvin è ancora alla ricerca del primo gol con la maglia dell'Udinese. Un giocatore di talento in Italia da pochi mesi ma che poteva trasferirsi in Serie A molto prima, ma non all'Udinese. Il retroscena lo racconta Crescenzo Cecere, intermediario nell'affare con l'Udinese, che a Radio Crc racconta dell'interesse passato del Napoli nei confronti del calciatore che ha vinto il Mondiale nel 2018 con la Francia.