Giuntoli voleva portare a Napoli un giocatore dell'Atalanta

Mario Pasalic poteva diventare un giocatore del Napoli. Domani, invece, affronterà gli azzurri da semplice avversario. Al Napoli ha già segnato due gol in carriera. Il suo agente, Marko Naletilic, ha rivelato di quando la società di De Laurentiis aveva pensato a lui in passato: "È stato nel mirino dell'ex direttore sportivo Giuntoli quando avevano bisgno di un calciatore come lui. Copre due ruoli con caratteristiche specifiche". Per il futuro, dato che il contratto di Pasalic è in scadenza nel 2025, nulla ipotesi è preclusa e il suo agente lo spiega in modo chiaro: "Io lo vedo bene in tante squadre. L'Atalanta è comunque una bottega gara. Per adesso - le sue parole a Calcionapoli24 - non si è parlato di rinnovo".