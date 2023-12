Napoli, Gaetano via a gennaio? Due squadre di Serie A in pressing

Napoli, Gaetano in uscita: piace in Serie A

Si tratta di Empoli e Lecce. Entrambe vorrebbero già a gennaio il giocatore che sta trovando poco spazio nel centrocampo del Napoli. In situazioni diverse, ma sia Empoli che Lecce stanno lottando per non retrocedere e una pedina come Gaetano potrebbe far comodo.