Mercato Napoli, Zanoli vuole il Genoa. Rebus Zerbin

Ieri, per la prima volta in stagione, Alessio Zerbin (24) è stato schierato dall’inizio. L’attaccante del Napoli ha dato buoni segnali e, come è noto, resta un pallino del Frosinone che lo ha già avuto in passato. I rapporti tra i ciociari e l’entourage del calciatore sono ottimi, ma il club azzurro preferisce aspettare prima di liberare il ragazzo che potrebbe rivelarsi utile, in questa fase, per le rotazioni di Walter Mazzarri (62).