Il Tottenham batte il Bournemouth: tutto su Hojbjerg, idea mercato del napoli

Il Napoli tratta Samardzic con l' Udinese , pensa a Emre Can che, però, costa intorno ai venti milioni e ha un ingaggio degno del Borussia Dortmund (oltre i quattro milioni) e ha già trent’anni. Tra le alternative ci sono Boubakary Soumaré (25 a febbraio) e Pierre-Emile Hojbjerg (28) , ma non sarà semplice decidere.

Gol di Sarr, Son e Richarlison: Hojbjerg in campo al posto di Bentancur

Intanto, il centrocampista danese è sceso in campo nella seconda partita di giornata in Premier League, ventesimo turno del massimo campionato inglese e ultimo dell'anno solare. Il Tottenham si è imposto 3-1 sul Bournemouth grazie ai gol di Sarr, costretto a uscire dopo mezz’ora in lacrime per infortunio, Son e Richarlison prima della rete di Scott che ha fissato il punteggio sul 3-1 finale. Al 58', anche per l'emergenza in mediana, è entrato Hojbjerg che ha preso il posto dell'ex Juve, Bentancur prima che gli Spurs dilagassero.