Napoli, il giorno di Mazzocchi: visite mediche a Villa Stuart

Pasquale Mazzocchi si appresta a diventare un giocatore del Napoli. In corso le visite mediche a Villa Stuart. Il terzino in uscita dalla Salernitana firmerà un contratto di tre anni e mezzo con opzione di rinnovo per il quarto. Completati i test di rito, Mazzocchi si metterà in viaggio verso Castel Volturno per svolgere la prima seduta d'allenamento insieme ai suoi nuovi compagni di squadra in vista di Torino-Napoli (domenica 7 gennaio, ore 15).