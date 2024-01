Napoli, telefonata De Laurentiis-Pozzo Jr: per Samardzic mancano 2 milioni

NAPOLI - Quante volte? Per Quagliarella e anche per Inler, per Zielinski e anche per Allan e per Meret, per Denis, per Zuniga, per quel macro universo che si è spostato, in 20 anni (circa), sulla Udine-Napoli e viceversa. Questa è una storia lunga, cominciata nell’estate del 2004, nella polvere della Fallimentare, quando la famiglia Pozzo sta per acquistare il Napoli: poi arrivò De Laurentiis con un blitz, acquistò il titolo, fondò la Napoli Soccer e la affidò a Pierpaolo Marino, guarda un po’ dg friulano. E gli affari, all’autostrada del mercato, si sono ripetuti, a volte sono saltati (Di Natale, ad esempio) e tra Giampaolo Pozzo e Aurelio De Laurentiis i rapporti sono sempre stati amichevoli, anzi fraterni. Ora che a Udine bisogna interloquire innanzitutto con Gino Pozzo, la questione non è cambiata, e AdL - che sta in Spagna in vacanza - ha chiamato l’erede al trono, non ha avuto bisogno di ricordare il passato, semmai di lanciarsi su Lazar Samardzic (22 a febbraio), il “nuovo” Zielinski o il suo probabile erede. «Parliamone».