"Kvaratskhelia potrebbe giocare un giorno nel Barcellona, nel Manchester City o nel Real Madrid". A dirlo è il suo procuratore Mamuka Jugeli in un'intervista a First Channel, in Georgia. Elogio al talento azzurro prima della previsione sul futuro: "Io e suo padre eravamo sicuri che avrebbe fatto bene a Napoli, ma non ci aspettavamo potesse diventare uno dei migliori in così poco tempo. Ma lui non si fermerà".