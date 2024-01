Nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Uno dei due acquisti annunciati dal presidente Aurelio De Laurentiis sarà Leander Dendoncker, belga di anni 28 che milita nell'Aston Villa, in Premier League. Trattativa chiusa sulla base del prestito con diritto di riscatto, visite fissate per la giornata di mercoledì, prima della firma del contratto: tutti i dettagli.