Napoli, salta Nehuen Perez: Ostigard resta con Mazzarri

ROMA - Salta l’arrivo di Nehuen Perez al Napoli. La svolta è arrivata dopo la partita con la Lazio e soprattutto dopo la brusca frenata nella cessione di Ostigard al Genoa. Il norvegese, valutato 7 milioni, è destinato a restare a questo punto con Mazzarri, e non c’è spazio nella lista degli over 22 da presentare per il campionato a fine mercato.