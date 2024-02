Dalla Spagna: "Il Barcellona non molla Kvaratskhelia"

Obiettivo esterno sinistro d'attacco per il Barcellona in vista della prossima estate. Il club catalano vuole confermare il 4-3-3 a prescindere dal nome del nuovo allenatore - avanzano le idee De Zerbi o Flick secondo gli ultimi rumors dall'estero - e per questo dopo l'addio di Ousmane Dembélé al Psg in estate è urgente puntare su un altro esterno dopo le difficoltà di questa stagione.