Kvaratskhelia, l'agente: "Ci sono offerte importanti. A maggio sarà tutto più chiaro"

Cosa ha detto il procuratore di Kvaratskhelia?

Intervenuto a Championship, Mamuka Dzhugelia ha dichiarato: "Barcellona e Psg? Naturalmente ci sono offerte per Khvicha da parte dei migliori club europei, d'altronde come potrebbe non essere così? A maggio sarà tutto più chiaro". Poche parole per l'agente di Kvaratskhelia che resta piuttosto vago e rimanda ogni discorso sul futuro del georgiano a fine stagione. Quest'anno Kvara ha segnato sei gol in campionato, da mesi si parla di rinnovo, ma al momento non ci sono novità in merito.