Kvaratskhelia, parla il padre: "Ringrazio Napoli e l'Italia, il suo futuro..."

Badri Kvaratskhelia: "Rispetterò ogni sua decisione"

Il padre di Kvaratskhelia non si è, però, limitato a parlare del passato. Sguardo rivolto al futuro: "Ringrazio l’Italia e Napoli per averlo accolto e apprezzato come persona oltre che come calciatore. Solo lui potrà scegliere se restare a Napoli in futuro e io rispetterò ogni sua decisione ma, secondo me, deciderà di continuare a vestire la maglia del Napoli".