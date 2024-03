Caprile, l'agente: "Il suo obiettivo è giocare nel Napoli"

L'agente di Elia Caprile: "Napoli? Credo sia prematuro..."

Per Elia Caprile, attraverso la voce del suo procuratore Graziano Battistini, è già tempo di parlare di futuro, considerando che sta per chiudersi la sua prima stagione da protagonista in Serie A: "Napoli? Credo sia prematuro - ha ammesso l'agente del portiere nato a Verona, ai microfoni di Radio CRC - perché intanto bisogna rispettare tutto e tutti e quindi in primis il ragazzo, che è concentratissimo sulla salvezza dell’Empoli. Bisogna rispettare chi è a Napoli e sta dando il massimo e pure l’Empoli. Ora siamo nel vivo del campionato, questa è la parte più importante ed è giusto che Caprile resti concentrato. Elia ha firmato col Napoli perché il suo obiettivo è giocare col Napoli, questo è poco ma sicuro. Un giocatore ambizioso non può decidere di fare il secondo, anche se in una squadra top, se la deve giocare sempre e l’intenzione di Caprile è quella di puntare in alto", ha concluso Battistini.